ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО Сбербанк представил результаты финансовой деятельности по итогам 7 месяцев 2017 года по российским правилам бухгалтерского учёта (неконсолидированные данные).

Чистый процентный доход банка увеличился относительно 7 месяцев 2016 года на 6,4% и составил 683,6 млрд руб. Главный фактор роста – снижение процентных ставок по привлечённым средствам клиентов и рост розничного кредитного портфеля. Положительное влияние также оказало изменение валютной структуры кредитного портфеля в пользу рублевых кредитов.



Чистый комиссионный доход увеличился на 14,7% до 194,0 млрд руб. Операции с банковскими картами, включая эквайринг, а также банковское страхование остаются главными факторами данного роста.



Операционный доход до резервов увеличился относительно 7 месяцев прошлого года на 18,5%, что существенно превышает темп роста операционных расходов за тот же период (7,9%). Рост расходов обусловлен изменением в 2017 году методологии учёта расходов для более равномерного начисления в течение года, а также проведённой в середине прошлого года индексацией заработной платы сотрудников. Отношение расходов к доходам по итогам 7 месяцев 2017 года составило 29,8%, что лучше уровня 7 месяцев прошлого года на 2,9 п.п.



Расходы на совокупные резервы в июле составили 51,2 млрд руб., в целом по итогам 7 месяцев 204,2 млрд руб., что на 6,5% больше расходов за аналогичный период предыдущего года. Рост расходов в том числе связан с ослаблением рубля, что потребовало досоздания резервов по валютным кредитам. Созданные на 1 августа резервы превышают просроченную задолженность в 2,5 раза.



Прибыль до уплаты налога на прибыль составила 465,8 млрд руб., чистая прибыль составила 372,8 млрд руб., в т.ч. за июль – 55,9 млрд руб. В июле банком были произведены фактические расчёты по налогу на прибыль за 2 квартал, в результате чего нормализовалась эффективная ставка налога.

Активы в июле увеличились на 449 млрд руб. или 2,0% и достигли 22,4 трлн руб. Основной фактор увеличения активов в июле – рост кредитного портфеля клиентов и портфеля ценных бумаг. Дополнительное влияние на рост активов оказала валютная переоценка балансовых статей.



Банк продолжил наращивать объёмы кредитования. В июле корпоративным клиентам выдано более 1 230 млрд руб., что соответствует декабрьскому уровню, когда объём выдач максимальный. Всего с начала года выдано 5,7 трлн руб., что на 21% больше, чем за 7 месяцев прошлого года. Кредитный портфель увеличился за месяц на 2,5% или 290 млрд руб. Рост в реальном выражении составил 2,2%.



Частным клиентам в июле банк выдал более 170 млрд руб. Всего с начала года выдано более 1 трлн руб., что на 23% больше, чем за 7 месяцев 2016 года. Розничный кредитный портфель увеличился за месяц на 1,2% или на 53 млрд руб. как за счет жилищных, так и потребительских кредитов и кредитных карт.



Доля просроченной задолженности в портфеле кредитов по итогам месяца составила 2,7% и остается существенно ниже среднего уровня по банковской системе (6,5% на 1 июля т.г.).



Портфель ценных бумаг в июле увеличился на 1,9% или 45 млрд руб. в основном за счёт приобретения ОФЗ.



Средства юридических лиц увеличились в июле на 1,6% или 83 млрд руб. Средства физических лиц увеличились на 0,2% или 24 млрд руб. Остаток средств клиентов на 1 августа составил 17,1 трлн руб.