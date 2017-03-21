ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сборы «АльфаСтрахование» (кроме ОМС) в Красноярске за 2016 г. выросли на 99,2% и составили 780,1 млн руб. по сравнению с 391,6 млн руб. в 2015 г. Доля присутствия компании на региональном страховом рынке увеличилась с 3,9% до 6,9%.

Общий объём страхового рынка Красноярске (кроме ОМС) вырос на 13,2%, сборы страхового рынка составили 11,4 млрд руб. против 10,1 млрд руб. годом ранее. Компания «АльфаСтрахование» занимает по итогам года пятое место.

Сборы Красноярского филиала компании «АльфаСтрахование» увеличились за счёт роста сегмента страхования жизни (рост сборов на 517,4%), составив 475,9 млн руб. против 77,1 млн руб. в прошлом году, ОСАГО (+26,3%, 75 млн руб. против 59,4 млн руб.), каско (+24,1%, 83,5 млн руб. против 67,3 млн руб.), страхования от несчастного случая (+76,8%, 24,2 млн руб. против 13,7 млн руб.) и авиастрахования (+5,3%, 13,6 млн руб. против 12,9 млн руб.).

В некоторых видах страхования произошло снижение: сборы по страхованию ответственности владельцев опасных объектов (ОПО) уменьшились на 59,8% (с 6,7 млн руб. до 2,7 млн руб.), имущества физических лиц – на 38,2% (с 54,9 млн руб. до 33,9 млн руб.).