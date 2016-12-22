ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2016 году банки группы ВТБ (ВТБ24, ВТБ и «Почта Банк») увеличили число своих банкоматов на 3700 устройств. По данному показателю группа ВТБ стала одним из лидеров рынка. Общее число АТМ банков группы на сегодняшний день превышает 16,5 тысяч устройств.

В рамках группы ВТБ банком-лидером по числу установленных в этом году АТМ стал «Почта Банк», чья сеть устройств самообслуживания достигла почти 2000. Все из них имеют функцию ресайклинга (замкнутый оборот денежных средств, когда клиент может получить из банкомата наличные, ранее внесённые другим клиентом). Среднемесячная сумма внесения наличных в АТМ «Почта Банка» на 20% превышает сумму снятия. Основными регионами по числу установленных банкоматов являются Москва и Санкт-Петербург, а также Омская область, Красноярский край и Нижегородская область.

Для клиентов ВТБ24 в этом году стали доступны 1700 новых устройств, их общее число составляет 12 600. Почти 40% АТМ работают с функцией внесения наличных. Помимо двух столиц, крупнейшая сеть банкоматов ВТБ24 — в Свердловской и Кемеровской областях, а также Краснодарском крае.