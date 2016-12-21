ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Московская биржа и Шанхайская фондовая биржа в лице её стопроцентных дочерних компаний - China Investment Information Services Ltd (CIIS) и SSE InfoNet Ltd. - подписали соглашение, в рамках которого CIIS получила статус официального партнёра по распространению рыночных данных Московской биржи с правом выдачи лицензий на территории континентального Китая.

Торжественная церемония подписания соглашения прошла 19 декабря 2016 года в Москве с участием представителей Московской Биржи, SSE InfoNet Ltd. и CIIS.

Управляющий директор по денежному и валютному рынкам Московской биржи Игорь Марич: "Расширение сотрудничества с компаниями, формирующими основу финансовой инфраструктуры Китая, а также привлечение иностранных инвесторов на нашу площадку являются одними из приоритетных направлений развития Московской биржи. Биржевая информация в режиме реального времени и исторические данные часто лежат в основе инвестиционных стратегий по многим классам активов. Мы уверены, что Шанхайская фондовая биржа будет успешно справляться с ролью нашего партнёра по распространению рыночных данных среди инвесторов такого большого рынка как континентальный Китай".

Председатель Совета директоров компании ДуЦзюань Ван сказал: "SSE совместно с другими институтами продолжает поиски путей для построения каналов связи между локальными китайскими инвесторами и международными рынками капитала. Мы совершили очередной шаг вперёд в процессе нашей интернационализации с помощью CIIS, предоставившей техническую поддержку и сопровождение в области маркетинга и продаж проекту по распространению биржевых данных Московской биржи в континентальном Китае. Надеемся, что данное стратегическое сотрудничество позволит нам расширить нашу продуктовую линейку. Китайские вендоры и инвесторы смогут без проблем и без дополнительных расходов получать международные биржевые данные посредством нашей платформы China Investment Information Platform".

Установленное между двумя биржами сотрудничество коррелирует с идеями и программами китайской стратегии развития "Один пояс, один путь" и направлено на взаимное укрепление потенциала обеих площадок и финансовых рынков двух стран. Партнёрство предоставляет возможность резидентам Китая легко получить доступ к российской биржевой информации и способствует расширению и развитию деловых связей Московской биржи в Китае.

Соглашение подразумевает, что компания SSE будет отвечать за распространение биржевой информации в режиме реального времени, а также маркетинговое продвижение и продажи основных информационных продуктов Московской биржи на территории континентального Китая. К таким продуктам относятся данные о торгах акциями, облигациями, валютой, производными инструментами на рынках Московской биржи и других торговых площадках, предоставляющих информацию о своих торгах Бирже на законных основаниях. Договоры о распространении биржевой информации, подписанные на торжественной церемонии в Москве, станут фундаментом этого партнёрства.