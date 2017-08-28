ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Совет директоров ПАО "НОВАТЭК" (далее - "НОВАТЭК" и/или "Компания") обсудил результаты деятельности Компании за первое полугодие 2017 года и принял решение созвать 29 сентября 2017 года внеочередное Общее собрание акционеров ПАО "НОВАТЭК" (далее "Собрание") в форме заочного голосования и утвердить следующую повестку дня Собрания:

О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2017 года.

На выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО "НОВАТЭК" по результатам первого полугодия 2017 года рекомендовано направить 21 102 326 700 рублей. Таким образом, размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 6,95 рубля (69,50 рубля на одну Глобальную Депозитарную Расписку), что на 0,7% больше по сравнению с дивидендами по результатам первого полугодия 2016 года.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 6 сентября 2017 года. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано составить на 10 октября 2017 года.

В связи с истечением срока полномочий членов Правления, Совет директоров переизбрал Правление Компании в прежнем составе. Совет директоров также утвердил новую редакцию Информационной политики ПАО "НОВАТЭК", которая была приведена в соответствие с действующими рекомендациями Банка России.

ПАО "НОВАТЭК" - один из крупнейших независимых производителей природного газа в России. Созданная в 1994 году, Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится около 80% добычи газа в России и приблизительно 16% мирового объёма добычи газа. "НОВАТЭК" является публичным акционерным обществом, учреждённым в соответствии с законодательством Российской Федерации. Акции "НОВАТЭКа" котируются в России на Московской бирже, Глобальные Депозитарные Расписки - на Лондонской фондовой бирже (LSE) под символом "NVTK".