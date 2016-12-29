Средняя выплата в ОСАГО выросла в ноябре более чем на 40%
29.12.2016, 11:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Средняя выплата в ОСАГО в ноябре 2016 года выросла на 41% до 83479 рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средняя премия снизилась на 1% и составила 6090 рублей. Об этом свидетельствуют предварительные сведения по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) по результатам января-ноября 2016 года, подготовленные Российским союзом автостраховщиков (РСА).
Средняя выплата в ноябре 2015 года составила 58996 рублей, средняя премия – 6148 рублей. Как сообщил президент РСА Игорь Юргенс, средняя выплата отыгрывает повышенные лимиты возмещения по ОСАГО, а также союз связывает её рост с деятельностью криминальных автоюристов.
По итогам января-ноября 2016 года средняя выплата достигла 68283 рублей, что на 41% больше по сравнению с таким же периодом 2015 года. Средняя премия составила 6030 рублей, увеличившись на 10%.
В целом страховщики ОСАГО в январе-ноябре 2016 года увеличили сбор премий на 9% до 213,7 млрд рублей к аналогичному периоду 2015 года.
Сумма выплат по страховым случаям в сегменте ОСАГО за этот период составила 147,8 млрд рублей, увеличившись на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, когда этот показатель составил 108 млрд рублей.
Средняя выплата в ноябре 2015 года составила 58996 рублей, средняя премия – 6148 рублей. Как сообщил президент РСА Игорь Юргенс, средняя выплата отыгрывает повышенные лимиты возмещения по ОСАГО, а также союз связывает её рост с деятельностью криминальных автоюристов.
По итогам января-ноября 2016 года средняя выплата достигла 68283 рублей, что на 41% больше по сравнению с таким же периодом 2015 года. Средняя премия составила 6030 рублей, увеличившись на 10%.
В целом страховщики ОСАГО в январе-ноябре 2016 года увеличили сбор премий на 9% до 213,7 млрд рублей к аналогичному периоду 2015 года.
Сумма выплат по страховым случаям в сегменте ОСАГО за этот период составила 147,8 млрд рублей, увеличившись на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, когда этот показатель составил 108 млрд рублей.