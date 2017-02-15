ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство Standard & Poor’s пересмотрело прогноз по рейтингам ПАО "ТрансФин-М" с "негативного" на "стабильный", вследствие более высоких, чем в среднем по сектору, показателей качества активов и стабильности операционной деятельности.

Агентство подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг компании по международной шкале на уровне "В", повысив краткосрочный рейтинг ПАО "ТрансФин-М" по международной шкале с "С" до "В", а также рейтинг по национальной шкале с "гиВВВ+" до "гиА-".

"Международный кредитный рейтинг, подтверждённый нам агентством Standard & Poor’s, является гарантом надёжности компании для кредиторов и инвесторов и позволяет эффективнее привлекать финансирование и предлагать нашим клиентам лизинговые продукты на более выгодных условиях, - отмечает генеральный директор ПАО "ТрансФин-М" Дмитрий Зотов. - Мы постоянно работаем над повышением инвестиционной привлекательности нашей компании. Этот фактор, а также высокое качество сформированного портфеля хорошие показатели финансовой отчётности и высокая капитализация компании положительно оцениваются рейтинговыми агентствами".

Агентство отмечает, что несмотря на сохранение неблагоприятных условий операционной деятельности для лизинговых компаний в России, ПАО "ТрансФин-М" демонстрирует большую, чем ожидалось ранее, устойчивость к влиянию негативных рыночных условий. Это обусловлено наличием опытной управленческой команды, более высокими, чем у других рейтингуемых лизинговых компаний, показателями качества активов и отсутствием проблемных кредитов по состоянию на сентябрь 2016 года, а также сохраняющейся поддержкой фондирования со стороны основного акционера.

По состоянию на середину 2016 года лизинговые услуги в сфере железнодорожного транспорта составляли 86% портфеля S&P отмечает постепенное улучшение перспектив развития бизнеса в секторе железнодорожных перевозок и повышение тарифов, что будет оказывать позитивное влияние на поступление денежного потока от лизингополучателей и обеспечивать стабильную доходность активов компании.

По оценке S&P, на профиль фондирования ПАО "ТрансФин-М" позитивно влияет текущая поддержка со стороны акционеров. Сильные показатели фондирования поддерживают показатели бизнеса компании, что позволяет ей эффективно управлять ликвидностью.

Последние четыре года коэффициент стабильного финансирования превышал 80%, а в конце сентября 2016 года составил 98% (на основе количественных показателей). В то же время агентство отмечает, что ПАО "ТрансФин-М" соблюдает баланс по срокам востребования, погашения активов и обязательств, эффективно управляя разрывами ликвидности.

Компания генерирует достаточный денежный поток, позволяющий покрывать процентные платежи и другие расходы на ежемесячной основе в соответствии с базовым сценарием агентства. Анализ денежного потока показывает, что минимальный индикатор покрытия ликвидностью в течение годового горизонта прогнозирования составляет 2х. Общая оценка также учитывает доступность поддержки в форме ликвидности со стороны акционеров. Агентство отмечает, что собственники будут поддерживать характеристики кредитоспособности компании. Корректировка в одну ступень отражает существенное позитивное влияние, связанное с текущей структурой собственности ПАО "ТрансФин-М" по сравнению с сопоставимыми компаниями, не имеющими акционеров, готовых оказать им поддержку. Это обусловливает более высокие в структурном отношении показатели компании, прежде всего, предсказуемость и устойчивость профиля бизнес-рисков и финансовых рисков ПАО "ТрансФин-М", особенно в стрессовой финансовой ситуации.