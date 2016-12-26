Standard & Poor's подтвердило кредитные рейтинги Ленобласти
26.12.2016, 17:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аналитики службы рейтингов Standard & Poor's подтвердили на прежнем уровне кредитные рейтинги Ленинградской области: долгосрочный "ВВ+" и рейтинг по национальной шкале "ruAA+". Показатели ликвидности региона оцениваются как сильные, экспертный прогноз по сохранению позиций региона — "стабильный".
"Высокие кредитные рейтинги — важный индикатор для российских и международных инвесторов, свидетельствующий о положении дел в субъекте Российской Федерации, а также потенциале его развития. Оценки, присуждаемые экспертами, основаны на анализе бюджетных и социально-экономических показателей Ленинградской области, финансовой устойчивости территорий", — сказал первый заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков.
В частности, специалисты учитывали состояние региональной бюджетной системы, проводимую долговую политику, своевременное и полное исполнение финансовых обязательств, инвестиционную привлекательность.
"Высокие кредитные рейтинги — важный индикатор для российских и международных инвесторов, свидетельствующий о положении дел в субъекте Российской Федерации, а также потенциале его развития. Оценки, присуждаемые экспертами, основаны на анализе бюджетных и социально-экономических показателей Ленинградской области, финансовой устойчивости территорий", — сказал первый заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков.
В частности, специалисты учитывали состояние региональной бюджетной системы, проводимую долговую политику, своевременное и полное исполнение финансовых обязательств, инвестиционную привлекательность.