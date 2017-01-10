Страховая компания "Согласие" выплатила более 7,8 млн рублей за сгоревший дом
10.01.2017, 21:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Страховая компания "Согласие" выплатила страховое возмещение физическому лицу за пострадавшую от пожара жилую недвижимость, которая была застрахована по программе "Мой дом".
В январе 2016 года застрахованному имуществу в городе Кургане был нанесён значительный ущерб в результате пожара. Возгорание произошло из-за короткого замыкания в электропроводке. Деревянные конструкции дома получили значительные повреждения, дальнейшая эксплуатация жилой недвижимости оказалась невозможной без проведения необходимых восстановительных работ.
После предоставления всех необходимых документов и проведения страхового расследования событие было признано страховым случаем. Клиенту Страховой компании "Согласие" было выплачено страховое возмещение в размере, определённом привлечённой экспертной организацией и дополнительными исследованиями. Общий объём страховой выплаты превысил 7,8 млн рублей.
В январе 2016 года застрахованному имуществу в городе Кургане был нанесён значительный ущерб в результате пожара. Возгорание произошло из-за короткого замыкания в электропроводке. Деревянные конструкции дома получили значительные повреждения, дальнейшая эксплуатация жилой недвижимости оказалась невозможной без проведения необходимых восстановительных работ.
После предоставления всех необходимых документов и проведения страхового расследования событие было признано страховым случаем. Клиенту Страховой компании "Согласие" было выплачено страховое возмещение в размере, определённом привлечённой экспертной организацией и дополнительными исследованиями. Общий объём страховой выплаты превысил 7,8 млн рублей.