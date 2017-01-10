Страховой рынок Приволжья за девять месяцев 2016 года вырос на 13,6%
10.01.2017, 13:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По данным ЦБ, сборы страховщиков в Приволжье за девять месяцев 2016 г. по всем видам страхования (без ОМС) выросли на 13,6% - до 94,9 млрд руб. За девять месяцев 2015 г. они составляли лишь 83,5 млрд руб.
Рост сборов продемонстрировали сегменты страхования жизни и от несчастных случаев, ответственности и ОПО, ОСАГО, имущества физических лиц, ДМС. За год доля региона в сборах на территории всей страны сократилась с 10,9% до 10,7%.
Сборы по страхованию жизни выросли на 65,4% - до 17,7 млрд руб., по ОСАГО на 10,3% - до 29,4 млрд руб., от несчастного случая на 25,1% - до 10,1 млрд руб. Премия по страхованию ответственности и ОПО выросла на 39,6% - до 3,3 млрд руб., по страхованию имущества физических лиц – на 9,2% и достигла 7,6 млрд руб., по ДМС – на 0,8% (7 млрд руб.)
Ряд сегментов показал отрицательную динамику: -7,6% в страховании финансовых рисков с премией в 685,8 млн руб., -8,3% в страховании имущества юридических лиц, где сборы достигли лишь 2,9 млрд руб., и снижение на 10,3% по автокаско, со сборами в 13 млрд руб.
Сборы «АльфаСтрахование» в Приволжье выросли на 41,2% с 3,4 до 4,8 млрд руб., положительная динамика в 2016 г. обеспечена сборами по страхованию жизни (на 254,7%), от несчастного случая (на 21,6%, ОСАГО (на 8,4%), ДМС (на 2,9%).
Рост сборов продемонстрировали сегменты страхования жизни и от несчастных случаев, ответственности и ОПО, ОСАГО, имущества физических лиц, ДМС. За год доля региона в сборах на территории всей страны сократилась с 10,9% до 10,7%.
Сборы по страхованию жизни выросли на 65,4% - до 17,7 млрд руб., по ОСАГО на 10,3% - до 29,4 млрд руб., от несчастного случая на 25,1% - до 10,1 млрд руб. Премия по страхованию ответственности и ОПО выросла на 39,6% - до 3,3 млрд руб., по страхованию имущества физических лиц – на 9,2% и достигла 7,6 млрд руб., по ДМС – на 0,8% (7 млрд руб.)
Ряд сегментов показал отрицательную динамику: -7,6% в страховании финансовых рисков с премией в 685,8 млн руб., -8,3% в страховании имущества юридических лиц, где сборы достигли лишь 2,9 млрд руб., и снижение на 10,3% по автокаско, со сборами в 13 млрд руб.
Сборы «АльфаСтрахование» в Приволжье выросли на 41,2% с 3,4 до 4,8 млрд руб., положительная динамика в 2016 г. обеспечена сборами по страхованию жизни (на 254,7%), от несчастного случая (на 21,6%, ОСАГО (на 8,4%), ДМС (на 2,9%).