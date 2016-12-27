Связь-Банк кредитует Министерство финансов Нижегородской области на 2 млрд рублей
27.12.2016, 16:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Нижегородский филиал Связь-Банка (Группа Внешэкономбанка) одержал победу в двух аукционах на право оказания финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов для нужд Нижегородской области.
Кредиты в форме возобновляемых кредитных линий с лимитом 1 млрд рублей каждая будут выданы сроком на один год.
Кредиты в форме возобновляемых кредитных линий с лимитом 1 млрд рублей каждая будут выданы сроком на один год.