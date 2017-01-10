ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) занял 26-ю строчку рейтинга 50 крупнейших банков на рынке ценных бумаг по состоянию на 1 декабря 2016 года.

Объём вложений Связь-Банка в ценные бумаги превышает 77 млрд рублей, что составляет 25% объёма активов Банка.

Связь-Банк является постоянным участником "первой тридцатки" этого рейтинга.

Рейтинг представляет собой итог расчётов по универсальной методике, основанных исключительно на информации, находящейся в открытом публичном доступе и на информации, содержащейся на официальном сайте Банка России.