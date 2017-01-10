Связь-Банк стал одним из 50 крупнейших банков на рынке ценных бумаг
10.01.2017, 15:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) занял 26-ю строчку рейтинга 50 крупнейших банков на рынке ценных бумаг по состоянию на 1 декабря 2016 года.
Объём вложений Связь-Банка в ценные бумаги превышает 77 млрд рублей, что составляет 25% объёма активов Банка.
Связь-Банк является постоянным участником "первой тридцатки" этого рейтинга.
Рейтинг представляет собой итог расчётов по универсальной методике, основанных исключительно на информации, находящейся в открытом публичном доступе и на информации, содержащейся на официальном сайте Банка России.
Объём вложений Связь-Банка в ценные бумаги превышает 77 млрд рублей, что составляет 25% объёма активов Банка.
Связь-Банк является постоянным участником "первой тридцатки" этого рейтинга.
Рейтинг представляет собой итог расчётов по универсальной методике, основанных исключительно на информации, находящейся в открытом публичном доступе и на информации, содержащейся на официальном сайте Банка России.