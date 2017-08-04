ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АИЖК провело открытый аукцион по продаже двух земельных участков общей площадью 2,4 га в Екатеринбурге, которые предназначены для строительства многоэтажных жилых домов. Победителем стало ООО "Балтийская строительная компания-54".

30% вырученных от продажи средств пойдут на развитие Уральского государственного аграрного университета, в чьём распоряжении ранее находились эти участки. Соответствующее решение в марте приняла Правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации.

"Мы рады, что взаимодействие с АИЖК по вовлечению неиспользуемых земельных участков оказалось успешным. Оно позволило нам получить необходимые средства для финансирования нужд университета через полностью легальный и прозрачный механизм открытых торгов", - отметила ректор Уральского ГАУ Ирина Донник.

Реализация участков по такой схеме стала возможна благодаря поправкам к федеральному закону "О содействии развитию жилищного строительства", вступившим в силу в сентябре 2016 года. Инициатором поправок выступило АИЖК. Согласно поправкам, правообладатель участка может получить компенсацию в размере части средств, вырученных от продажи его участка, если эту инициативу поддержит Правительственная комиссия.

Для повышения прозрачности торгов АИЖК использовало механизм прямой трансляции из зала проведения аукциона на своём сайте.

В аукционе приняли участие две компании. В ходе торгов цена лота увеличилась с 79,1 млн руб. до 92,1 млн руб.

АИЖК в рамках Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" обладает полномочиями агента Российской Федерации по вовлечению в оборот и распоряжению земельными участками и иными объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной собственности и неиспользуемыми правообладателями. В настоящее время агентские полномочия АИЖК установлены в отношении земельных участков в большинстве регионов России.