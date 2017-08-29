ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Внешэкономбанк и Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) заключили соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания прошла на полях всероссийской конференции «Блокчейн: новая нефть России». Подписи под документом поставили Председатель Правления банка «АК БАРС» Зуфар Гараев и Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков.

Соглашение предусматривает развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества для реализации совместных кросс-индустриальных пилотных проектов на базе распределенных реестров для применения в корпоративном и госуправлении, а также разработку и проведение образовательных программ для подготовки специалистов в области блокчейна на базе Центра компетенций блокчейн Внешэкономбанка.

«Внешэкономбанк обладает всем спектром финансовых инструментов для реализации своей миссии - способствовать долгосрочному экономическому развитию России за счет развития, в том числе, высокотехнологичной сферы. Сотрудничество с банком «АК БАРС» поможет объединить на базе Центра компетенций блокчейн накопленный опыт и компетенции для того, чтобы в ближайшее время запустить совместные образовательные программы и начать подготовку блокчейн-специалистов», - сказал Сергей Горьков.

Задачей Центра компетенций блокчейн, который откроет свои двери уже в сентябре, является создание R&D центра по развитию технологии распределенных реестров (блокчейн), а также центра нормативно-правового обеспечения, образования, коммерциализации и популяризации технологий.

«Инновационные проекты в области финансовых технологий – одно из приоритетных направлений развития банка в рамках исполнения новой стратегии. «АК БАРС» Банк вкладывает ресурсы для поступательного улучшения пользовательского опыта. Мы регулярно рассказываем о наших технологических достижениях на конференциях и форумах в области финансовых технологий. Сегодня в подписанном соглашении мы выразили намерение присоединиться к Центру компетенций блокчейн ВЭБа. Свою роль мы видим, прежде всего, в экспертно-аналитическом взаимодействии, а также в практической реализации совместных перспективных проектов», – прокомментировал Зуфар Гараев.