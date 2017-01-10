ВТБ24 выплатил около 65% возмещения вкладчикам "Татфондбанка"
10.01.2017, 21:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 26 декабря 2016 г. ВТБ24 как банк-агент АСВ выплатил 3,1 млрд рублей вкладчикам "Татфондбанка". Это составляет примерно 65% от общего объёма выплат. Наибольший объём выплат пришёлся на республику Татарстан. В этом регионе банк выплатил около 90% от общего объёма.
ВТБ24 осуществляет выплату возмещения по вкладам (счетам), в том числе открытым для осуществления предпринимательской деятельности. Обращаем внимание на то, что банк выплачивает страховое возмещение вкладчикам, чьи фамилии начинаются с Н-С.
Выплаты страхового возмещения производятся в следующих городах: Москва, Уфа, Йошкар-Ола, Саратов, Самара, Казань, Пермь, Нижний Новгород, Ярославль, Ижевск, Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург.
За две недели выплат страховое возмещение через ВТБ24 получили более 7 тыс. клиентов "Татфондбанка". Уточнить отделения ВТБ24, в которых производятся выплаты, можно на официальном сайте банка в разделе "Выплаты вкладчикам по решению АСВ". Дополнительную информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно получить:
- по телефону 8 800 505 24 24 (звонок по России бесплатный);
- по адресу info@vtb24.ru.
Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб.
По банковскому счёту (вкладу) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату введения моратория на удовлетворение требований кредиторов "Татфондбанка" - 15 декабря 2016 г.
Если имеются встречные требования банка к вкладчику, их сумма при расчёте страхового возмещения вычитается из суммы счетов (вкладов). При этом погашения встречных требований не происходит.
ВТБ24 осуществляет выплату возмещения по вкладам (счетам), в том числе открытым для осуществления предпринимательской деятельности. Обращаем внимание на то, что банк выплачивает страховое возмещение вкладчикам, чьи фамилии начинаются с Н-С.
Выплаты страхового возмещения производятся в следующих городах: Москва, Уфа, Йошкар-Ола, Саратов, Самара, Казань, Пермь, Нижний Новгород, Ярославль, Ижевск, Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург.
За две недели выплат страховое возмещение через ВТБ24 получили более 7 тыс. клиентов "Татфондбанка". Уточнить отделения ВТБ24, в которых производятся выплаты, можно на официальном сайте банка в разделе "Выплаты вкладчикам по решению АСВ". Дополнительную информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно получить:
- по телефону 8 800 505 24 24 (звонок по России бесплатный);
- по адресу info@vtb24.ru.
Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб.
По банковскому счёту (вкладу) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату введения моратория на удовлетворение требований кредиторов "Татфондбанка" - 15 декабря 2016 г.
Если имеются встречные требования банка к вкладчику, их сумма при расчёте страхового возмещения вычитается из суммы счетов (вкладов). При этом погашения встречных требований не происходит.