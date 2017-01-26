ВТБ24 заработал 43,1 млрд рублей по итогам 2016 года
26.01.2017, 15:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам 2016 г. ВТБ24 получил 43,1 млрд руб. чистой прибыли (по РСБУ), что стало рекордным финансовым результатом в истории банка. Об этом сообщил президент-председатель правления ВТБ24 Михаил Задорнов на пресс-конференции в четверг.
Как отметил глава ВТБ24, основными факторами, которые оказали влияние на рекордный финансовый результат, стали значительный рост кредитного портфеля, существенное снижение просроченной задолженности и сокращение резервов, повышение операционной эффективности и перевод клиентов в дистанционные каналы обслуживания.
По итогам 2016 г. общий объём кредитного портфеля ВТБ24 вырос на 12% до 1,9 трлн руб., основными драйверами роста стали ипотека и кредиты наличными.
В сегменте малого бизнеса ВТБ24 выдал за год кредитов на 115,7 млрд руб., что на 37% выше показателя годом ранее.
Как отметил глава ВТБ24, основными факторами, которые оказали влияние на рекордный финансовый результат, стали значительный рост кредитного портфеля, существенное снижение просроченной задолженности и сокращение резервов, повышение операционной эффективности и перевод клиентов в дистанционные каналы обслуживания.
По итогам 2016 г. общий объём кредитного портфеля ВТБ24 вырос на 12% до 1,9 трлн руб., основными драйверами роста стали ипотека и кредиты наличными.
В сегменте малого бизнеса ВТБ24 выдал за год кредитов на 115,7 млрд руб., что на 37% выше показателя годом ранее.