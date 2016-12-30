ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Для удобства клиентов ВТБ Капитал Управление Инвестициями запускает онлайн-сервис, позволяющий совершать операции с ПИФами без посещения офиса.



Начиная с 29 декабря 2016 года приобрести, обменять и погасить паи открытых и интервальных ПИФов под управлением АО ВТБ Капитал Управление активами возможно на сайте компании https://online.vtbcapital-am.ru с помощью удобной и простой системы «Кабинет клиента».



Онлайн-сервис доступен как для действующих, так и для потенциальных клиентов.



Зарегистрироваться в системе можно несколькими способами:



на сайте управляющей компании

используя подтвержденную учетную запись портала Госуслуги

используя имеющиеся логин и пароль ранней версии Кабинета клиента

или в офисе управляющей компании и офисах банков - агентов.



Владимир Потапов, Председатель совета директоров ВТБ Капитал Управление активами прокомментировал: «Я рад сообщить о запуске нового Кабинета клиента, позволяющего инвесторам оперативно управлять своим портфелем ПИФов. Для нас это ключевой шаг в развитии онлайн-сервисов, и я уверен, что клиенты оценят возможности и преимущества системы. Благодаря высокому качеству управления и низкому уровню комиссий фонды ВТБ Капитал Управление активами являются наиболее привлекательными инвестиционными решениями. В наступающем году мы планируем развивать онлайн-систему, делая наши продукты еще более удобными и доступными для самого широкого круга инвесторов».