ВТБ обновил бонусные категории в программе лояльности "Мой бонус"
11.01.2017, 11:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Банк ВТБ обновил бонусные категории в рамках программы лояльности «Мой бонус» для держателей кредитных карт. С января по март 2017 года включительно участники программы будут получать обратно на счет карты до 10% от суммы покупок, совершенных в следующих категориях: «Кафе, бары, рестораны», «Косметика и парфюмерия», «Аптеки» и «Развлечения».
Cashback выплачивается ежемесячно в рублях за покупки в бонусных категориях, проведенные по карточному счету в предыдущем месяце за счет кредитного лимита.
Cashback выплачивается ежемесячно в рублях за покупки в бонусных категориях, проведенные по карточному счету в предыдущем месяце за счет кредитного лимита.