ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам открытого аукциона банк ВТБ предоставил ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» кредитные ресурсы в форме возобновляемых кредитных линий в размере объеме 2,5 млрд рублей сроком на один год. Средства предназначены для пополнения оборотных средств и погашения привлеченных обязательств.

Заместитель президента - председателя правления ВТБ

отметил: «Поддержка стратегически важных и социально значимых предприятий коммунального сектора является одним из ключевых направлений работы ВТБ. Сотрудничество банка с ведущими компаниями ЖКХ носит долговременный характер и обеспечивает лидирующие позиции ВТБ в обслуживании клиентов государственного сектора».