ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 22 мая розничный бизнес банка ВТБ снижает процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов в среднем на 1-5 п.п.

Так, по продукту "Кредит наличными" размер процентной ставки составит от 13,9% годовых. Кредит можно получить в размере до 3 млн рублей на срок до пяти лет.

В рамках программы "Рефинансирование" клиенты смогут оформить кредит по ставке от 12,9% годовых. Рефинансирование позволяет объединить несколько кредитов других банков в один, снизить ставку и платёж по кредиту, погасить задолженность в других банках по кредитам наличными, кредитным картам, автокредиту и ипотеке, а также получить дополнительные денежные средства до 3 млн рублей на любые цели.