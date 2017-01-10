ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 10 января банк ВТБ запускает социальный проект «Номинальный счет» для людей, находящихся под опекой (попечительством) и их законных представителей. Продукт предназначен для зачисления алиментов, пенсий, пособий, трат направленных на возмещение вреда здоровью и понесенных в случае смерти кормильца, а также иных денежных средств, выплачиваемых на содержание подопечного.

Банк осуществляет контроль за превышением остатков денежных средств на данном счете над максимальным размером страхового возмещения, а также информирует владельца, органы опеки и попечительства о сумме такого превышения. Все средства на счете расходуются на нужды подопечного, при этом согласие органов опеки на снятие денежных средств не требуется.