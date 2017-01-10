ВТБ запустил социальный проект "Номинальный счёт"
10.01.2017, 13:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 10 января банк ВТБ запускает социальный проект «Номинальный счет» для людей, находящихся под опекой (попечительством) и их законных представителей. Продукт предназначен для зачисления алиментов, пенсий, пособий, трат направленных на возмещение вреда здоровью и понесенных в случае смерти кормильца, а также иных денежных средств, выплачиваемых на содержание подопечного.
Банк осуществляет контроль за превышением остатков денежных средств на данном счете над максимальным размером страхового возмещения, а также информирует владельца, органы опеки и попечительства о сумме такого превышения. Все средства на счете расходуются на нужды подопечного, при этом согласие органов опеки на снятие денежных средств не требуется.
Банк осуществляет контроль за превышением остатков денежных средств на данном счете над максимальным размером страхового возмещения, а также информирует владельца, органы опеки и попечительства о сумме такого превышения. Все средства на счете расходуются на нужды подопечного, при этом согласие органов опеки на снятие денежных средств не требуется.