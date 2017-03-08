ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Совершенствование продуктовой линейки и процессинга в русле существующих и развивающихся в мире финансовых технологий является одним из самых актуальных направлений деятельности «АК БАРС» Банка, заложенных в стратегии развития кредитного учреждения до 2021 года.

Искусственный интеллект, биг дата, технологии распределения реестра, поведенческая биометрия, системы поддержки принятия решений, кибербезопаность – лишь отдельные сегменты, к развитию которых «АК БАРС» Банк, как и другие крупные российские банки, проявляет повышенный интерес.

Так, за последние несколько месяцев специалисты банка приняли участие в целом ряде отраслевых мероприятий, посвящённых финансовым технологиям и банкингу будущего.

Руководитель проектного офиса инновационного развития Дамир Галиев, выступая на «круглом столе» «Инновации в банковский бизнес: перспективы и риски», в частности, отметил – в настоящее время Банк уделяет особое внимание выявлению и поддержке перспективных проектов в области финансовых технологий. Среди механизмов реализации данной политики является межбанковский отраслевой акселератор «Финтех Лаб», одним из инициаторов создания которого стал «АК БАРС» Банк. Также на «круглом столе» обсуждались вопросы токенизации и будущего банковских карт, кибербезопасности в банках, модели развития финтеха в России (западный или китайский пути), тактики и стратегии инновационного развития банков.