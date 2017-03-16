ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С начала года Краснодарские электрические сети ПАО "Кубаньэнерго" выявили 53 факта энерговоровства. Нарушителям, которые, согласно расчётам, в обход счётчиков и при отсутствии договоров на электроснабжение потребили около девяти миллионов киловатт-часов, придётся возместить порядка 14 миллионов рублей.

Кубаньэнерго напоминает: согласно статье 7.19. "Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N195-ФЗ (ред. от 30.12.2015), самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей (в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 307-ФЗ).

Важно помнить, что незаконное подключение к электрическим сетям не только наносит материальный ущерб предприятию, но зачастую приводит к травмам, отключениям, пожарам, поломкам бытовой техники, создаёт угрозу надёжному энергоснабжению потребителей, обратил внимание директор филиала ПАО "Кубаньэнерго" Краснодарские электрические сети Владимир Михайлов.