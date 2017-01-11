В Сибири и на Дальнем Востоке сборы "АльфаСтрахование" выросли на 13,4% за 9 месяцев 2016 года
11.01.2017, 15:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сборы "АльфаСтрахование" (кроме ОМС) в Сибири и на Дальнем Востоке за девять месяцев 2016 г. выросли на 13,4% и составили 4,9 млрд руб. по сравнению с 4,3 млрд руб. за аналогичный период 2015 г. Доля присутствия компании на региональном страховом рынке незначительно снизилась - с 6,9 до 6,8%.
Общий объём страхового рынка Сибири и Дальнего Востока (кроме ОМС) вырос на 14,9%, сборы страхового рынка составили 72,3 млрд руб. против 62,9 млрд руб. за аналогичный период годом ранее. Компания "АльфаСтрахование" занимает по итогам третьего квартала шестое место с долей в 6,8%.
Основными драйверами роста портфеля "АльфаСтрахование" стали страхование жизни (рост на 123% - до 1,8 млрд руб.), каско (+16,1% - до 457,6 млн руб.) и морских рисков (+15,9% - до 42,1 млн руб.).
Отрицательную динамику показали сегменты страхования имущества физических лиц (-52,8% - до 176,7 млн руб.), страхования имущества юридических лиц (-24,2% - до 150 млн руб.) и ОСАГО (-5% - до 1,6 млрд руб.).
Также произошло сокращение портфеля в сегментах обязательного страхования опасных объектов (-55,8% - до 18 млн руб.), страхования ответственности (-25,5% - до 46 млн руб.), финансовых рисков (-69,5% - до 31,3 млн руб.) и страхования от несчастных случаев (-15,6% - до 173,7 млн руб.).
Общий объём страхового рынка Сибири и Дальнего Востока (кроме ОМС) вырос на 14,9%, сборы страхового рынка составили 72,3 млрд руб. против 62,9 млрд руб. за аналогичный период годом ранее. Компания "АльфаСтрахование" занимает по итогам третьего квартала шестое место с долей в 6,8%.
Основными драйверами роста портфеля "АльфаСтрахование" стали страхование жизни (рост на 123% - до 1,8 млрд руб.), каско (+16,1% - до 457,6 млн руб.) и морских рисков (+15,9% - до 42,1 млн руб.).
Отрицательную динамику показали сегменты страхования имущества физических лиц (-52,8% - до 176,7 млн руб.), страхования имущества юридических лиц (-24,2% - до 150 млн руб.) и ОСАГО (-5% - до 1,6 млрд руб.).
Также произошло сокращение портфеля в сегментах обязательного страхования опасных объектов (-55,8% - до 18 млн руб.), страхования ответственности (-25,5% - до 46 млн руб.), финансовых рисков (-69,5% - до 31,3 млн руб.) и страхования от несчастных случаев (-15,6% - до 173,7 млн руб.).