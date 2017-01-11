Внешэкономбанк открыл кредитование первых двух проектов с привлечением средств ФНБ
11.01.2017, 14:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Внешэкономбанк открыл кредитование первых двух проектов, для финансирования которых были привлечены средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Требования к финансовым активам, в которые могут размещаться средства ФНБ, указаны в постановлении Правительства от 19 января 2008 г. № 18.
Согласно документу, средства ФНБ в размере до 300 млрд рублей могут размещаться на депозитах во Внешэкономбанке в целях финансирования проектов, реализуемых организациями реального сектора экономики. Условия финансирования каждого проекта с привлечением средств ФНБ определяются наблюдательным советом Внешэкономбанка.
Совместно с Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным Казначейством была проделана большая работа, позволившая в конце 2016 года выдать за счёт размещённых на депозиты во Внешэкономбанке средств ФНБ первые транши по следующим проектам:
- "Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) 664 вагонов Московскому метро в рамках контракта жизненного цикла". Общая стоимость проекта составляет 45,08 млрд рублей, из которых за счёт привлечения средств ФНБ на срок до конца 2030 года будет профинансировано до 27,62 млрд рублей. Проект реализуется в рамках программы Правительства Москвы по замене поездов старых модификаций на действующих линиях Московского метрополитена. Проект направлен на развитие инфраструктуры метрополитена с целью обеспечения высокого уровня сервиса и качества обслуживания пассажиров мегаполиса.
- Финансирование экспортного контракта ОАО "Метровагонмаш". Проект предусматривает модернизацию 222 вагонов метро для метрополитена Будапешта (Венгрия). Общий объём финансирования из средств ФНБ по данному проекту составит 3 млрд рублей; кредитные средства предоставляются на срок до конца 2019 года.
Согласно документу, средства ФНБ в размере до 300 млрд рублей могут размещаться на депозитах во Внешэкономбанке в целях финансирования проектов, реализуемых организациями реального сектора экономики. Условия финансирования каждого проекта с привлечением средств ФНБ определяются наблюдательным советом Внешэкономбанка.
Совместно с Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным Казначейством была проделана большая работа, позволившая в конце 2016 года выдать за счёт размещённых на депозиты во Внешэкономбанке средств ФНБ первые транши по следующим проектам:
- "Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) 664 вагонов Московскому метро в рамках контракта жизненного цикла". Общая стоимость проекта составляет 45,08 млрд рублей, из которых за счёт привлечения средств ФНБ на срок до конца 2030 года будет профинансировано до 27,62 млрд рублей. Проект реализуется в рамках программы Правительства Москвы по замене поездов старых модификаций на действующих линиях Московского метрополитена. Проект направлен на развитие инфраструктуры метрополитена с целью обеспечения высокого уровня сервиса и качества обслуживания пассажиров мегаполиса.
- Финансирование экспортного контракта ОАО "Метровагонмаш". Проект предусматривает модернизацию 222 вагонов метро для метрополитена Будапешта (Венгрия). Общий объём финансирования из средств ФНБ по данному проекту составит 3 млрд рублей; кредитные средства предоставляются на срок до конца 2019 года.