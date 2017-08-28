ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам семи месяцев 2017 года ремонтная программа волгоградского филиала ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети") выполнена более чем на половину. По данным на август 2017 года, отремонтировано 1120 километров линий электропередачи, из них - 630 километров - по линиям распределительных сетей 0,4-10 кВ.

В рамках программы производится ремонт основного электросетевого оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, расчищаются и расширяются просеки воздушных линий электропередачи, выполняются ремонты зданий и сооружений. Большая часть работ выполняется собственными силами энергетиков.

За семь месяцев из запланированных 593 трансформаторных подстанций капитально отремонтировано 396, что составляет 67% от годового объёма. Параллельно выполняется ремонт коммутационных аппаратов. Сотрудники волгоградского филиала компании занимаются расчисткой просек воздушных линий всех классов напряжения. Энергетики уже освободили от растительности 142 гектара просек, что составляет 61% от годового плана.

Ремонтная программа этого года реализуется без отставаний от графика. Основной объём работ по ремонту электросетевого оборудования энергетики планируют завершить до конца сентября 2017 года.

Проводимые в рамках ремонтной программы мероприятия позволят сократить количество аварий в сетях, повысить надёжность энергоснабжения потребителей.