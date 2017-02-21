Введение ремонтной "автогражданки" отложили на 2018 год
21.02.2017, 10:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Введение натурального возмещения по ОСАГО на всей территории России произойдёт не с 1 марта 2017 года, как обсуждалась ранее, а только с 1 января 2018-го. Предложение о переносе сроков будет рекомендовано к принятию во втором чтении на заседании профильного комитета Госдумы 21 февраля. Власти и ЦБ ожидают, что закон вступит в силу весной. Таким образом, длительная дискуссия о сроках проведения реформы «автогражданки», которой предусмотрено введение приоритета натурального возмещения перед денежным, выходит на финишную прямую.
Как рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев, все заинтересованные стороны договорились, что вводить ремонтное ОСАГО на всей территории России надо с 1 января 2018 года, а в отдельных регионах – так называемых «токсичных» – механизм заработает раньше, как только будет принят и вступит в силу соответствующий закон.
Идею разбить проведение реформы на два этапа предложили депутаты, внесшие на прошлой неделе поправки в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Их рекомендуют к принятию во втором чтении законопроекта на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку 21 февраля, рассказали участники рынка. Планируется, что закон вступит в силу с 1 апреля.
По словам Алексея Моисеева, утвержденная конфигурация реформы позволит, прежде всего, хотя бы частично избавить страховщиков от «автоюристов». Последние через суды добиваются максимально возможных компенсаций, превышающих лимит страхового возмещения (400 тыс. рублей). Из-за этого страховые компании в ряде регионов несут внушительные убытки по программе ОСАГО.
По оценкам Российского союза автостраховщиков (РСА), проблемных субъектов не менее 30. Список пилотных регионов, где новая система ОСАГО заработает весной, подготовит ЦБ. По словам источника, близкого к Центробанку, в их число попадут те, где действует система единого агента продажи полисов ОСАГО.
Как сообщалось ранее, апробация ремонтной «автогражданки» может начаться с Волгограда, Ростова, Краснодара и Ставрополя. По мнению главы РСА Игоря Юргенса, такой порядок даст массу лазеек автоюристам, при том, что введение приоритета ремонта задумывалось как раз для того, чтобы вытеснить недобросовестных игроков с этого рынка.
Как рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев, все заинтересованные стороны договорились, что вводить ремонтное ОСАГО на всей территории России надо с 1 января 2018 года, а в отдельных регионах – так называемых «токсичных» – механизм заработает раньше, как только будет принят и вступит в силу соответствующий закон.
Идею разбить проведение реформы на два этапа предложили депутаты, внесшие на прошлой неделе поправки в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Их рекомендуют к принятию во втором чтении законопроекта на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку 21 февраля, рассказали участники рынка. Планируется, что закон вступит в силу с 1 апреля.
По словам Алексея Моисеева, утвержденная конфигурация реформы позволит, прежде всего, хотя бы частично избавить страховщиков от «автоюристов». Последние через суды добиваются максимально возможных компенсаций, превышающих лимит страхового возмещения (400 тыс. рублей). Из-за этого страховые компании в ряде регионов несут внушительные убытки по программе ОСАГО.
По оценкам Российского союза автостраховщиков (РСА), проблемных субъектов не менее 30. Список пилотных регионов, где новая система ОСАГО заработает весной, подготовит ЦБ. По словам источника, близкого к Центробанку, в их число попадут те, где действует система единого агента продажи полисов ОСАГО.
Как сообщалось ранее, апробация ремонтной «автогражданки» может начаться с Волгограда, Ростова, Краснодара и Ставрополя. По мнению главы РСА Игоря Юргенса, такой порядок даст массу лазеек автоюристам, при том, что введение приоритета ремонта задумывалось как раз для того, чтобы вытеснить недобросовестных игроков с этого рынка.