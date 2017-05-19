ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Департамент общественных связей государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) сообщает о том, что определены победители конкурсов по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитных организаций АКБ "ИНТЕРКООПБАНК" (АО) (г. Москва) и КБ "Информпрогресс" (ООО) (г. Москва).

Вкладчикам АКБ "ИНТЕРКООПБАНК" (АО) возмещение по вкладам выплатит АО "Россельхозбанк", вкладчикам КБ "Информпрогресс" (ООО) - АО "ГЕНБАНК".

Приём заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты возмещения вкладчикам кредитных организаций АКБ "ИНТЕРКООПБАНК" (АО) и КБ "Информпрогресс" (ООО) начнутся 26 мая 2017 года.

Официальные сообщения для вкладчиков указанных банков о месте, времени, форме и порядке приёма заявлений будут размещены 25 мая 2017 года на сайте АСВ (www. asv. org. ru), а также 26 мая 2017 года в газете "Московская правда".