ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Выплаты вкладчикам ПАО «Интехбанк», в том числе индивидуальным предпринимателям начнутся не позднее 13 января 2017 года. Предварительно государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) опубликует официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приёма заявлений о выплате возмещения по вкладам.

В связи с тем, что ПАО «Интехбанк» является участником системы обязательного страхования вкладов, каждый его вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель, имеет право на получение страхового возмещения.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности (ИП и КФХ), но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 23 декабря 2016 года.

Для оперативного приёма заявлений и максимально быстрых выплат возмещения по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением Правления АСВ такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе не позднее 29 декабря текущего года.