Юрий Трутнев: объём инвестиций на Дальний Восток превысил 3 трлн рублей
27.02.2017, 17:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Объём инвестиций на Дальний Восток превысил 3 трлн рублей. Об этом сегодня сообщил вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев на сессии «Новые условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке: первые истории успеха» Российского инвестиционного форума в Сочи.
По словам вице-премьера, благодаря новым инструментам развития – ТОР, Свободному порту Владивосток, финансовой поддержке Фонда развития Дальнего Востока, государственной целевой поддержке инвестпроектов – уже запущено более 500 новых инвестпроектов. Он уточнил, что инвестиции реализуются не одномоментно, а постепенно до 2024 года. «Тем не менее 3 трлн рублей – это весомая цифра», – подчеркнул Юрий Трутнев.
По словам вице-премьера, благодаря новым инструментам развития – ТОР, Свободному порту Владивосток, финансовой поддержке Фонда развития Дальнего Востока, государственной целевой поддержке инвестпроектов – уже запущено более 500 новых инвестпроектов. Он уточнил, что инвестиции реализуются не одномоментно, а постепенно до 2024 года. «Тем не менее 3 трлн рублей – это весомая цифра», – подчеркнул Юрий Трутнев.