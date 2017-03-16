ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АО "Калмэнергосбыт" (гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Республики Калмыкия, входит в группу компаний "Россети") продолжает адресную работу со злостными неплательщиками.

Так, за январь-февраль текущего года специалистами диспетчерского отдела "Калмэнергосбыт" в адрес должников было направлено 1582 письменных уведомления о планируемом вводе ограничения потребления электроэнергии и необходимости срочного погашения имеющейся задолженности. Уведомления получили 1335 бытовых потребителей и 247 юридических лиц, суммарная просроченная задолженность которых составила 7,7 млн руб.

Получив уведомление о нависшей угрозе отключения электроснабжения из-за накопившихся долгов, 1210 (91%) бытовых потребителей и 237 (96%) юридических лиц оперативно и в полном объёме погасили свою задолженность перед региональным гарантпоставщиком.

Заместитель управляющего директора по реализации электроэнергии АО "Калмэнергосбыт" Юрий Мельник отметил, что из общего числа должников только 124 бытовых абонента (9,3%) и 10 юридических лиц (4%) проигнорировали предупреждение и, как следствие, их объекты и домовладения были обесточены специалистами сетевой компании. Суммарная задолженность данных должников перед АО "Калмэнергосбыт" составляет 576 тыс. рублей.

Позиция "Калмэнергосбыт" по отношению к проблемам, связанным с платёжной дисциплиной абонентов, остаётся неизменной: электроэнергия является товаром, который должен своевременно и в полном объёме оплачиваться потребителями. "Принимая во внимание рыночные законы и ответственность перед партнёрами, производителями электроэнергии и сетевыми компаниями, "Калмэнергосбыт" будет и впредь принимать все необходимые меры по взысканию задолженности", - подчеркнул Юрий Мельник.