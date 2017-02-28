ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Транспортный грузовой космический корабль (ТГК) "Прогресс МС-05" успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС) 24 февраля. Риски при запуске и стыковке космического корабля с МКС страховало СПАО "Ингосстрах". Договор страхования с ПАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С. П. Королёва" был заключён по результатам конкурентной процедуры, проводимой в форме открытого запроса предложений. Страховая сумма по договору составила свыше 2,5 млрд рублей.

ТГК "Прогресс МС-05" и ракета-носитель (РН) "Союз-У" застрахованы в "Ингосстрахе" на случай полной гибели или повреждения по любой причине в период действия договора страхования, включая период проведения стыковки с МКС и до момента открытия переходного люка. "Космический грузовик" доставил на МКС около 2,5 тонн различных грузов.

"В прошлом году "Ингосстрах" также выступал страховщиком при запуске ТГК "Прогресс МС-02" и "Прогресс МС-03", запуски которых и стыковки с МКС прошли в штатном режиме, - уточнил вице-президент компании "Ингосстрах" Александр Подчуфаров. - "Ингосстрах" обладает уникальным многолетним опытом в этой отрасли, достаточными перестраховочными ёмкостями и налаженными контактами с международными партнёрами для обеспечения максимально высокого уровня страховой защиты".