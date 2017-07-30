Запуск космического корабля "Союз МС-05" застрахован в "АльфаСтрахование"
30.07.2017, 17:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Запуск транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-05" (№ 736) застрахован в "АльфаСтрахование".
"АльфаСтрахование" одержала победу в тендере на право страхования рисков запуска транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-05", а также его стыковки и доставки участников экспедиции МКС-52/53 к Международной космической станции (МКС), организованных Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос". Страховая сумма составила 2,87 млрд руб.
"Страховая защита распространяется на транспортный пилотируемый корабль, головной обтекатель и ракету-носитель. Мы признательны за оказанное нам доверие и выбор "АльфаСтрахование" в качестве страховщика", – говорит Дмитрий Рынкевич, исполнительный директор департамента по работе с предприятиями гражданской авиации и авиационно-космической промышленности ОАО "АльфаСтрахование".
"АльфаСтрахование" одержала победу в тендере на право страхования рисков запуска транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-05", а также его стыковки и доставки участников экспедиции МКС-52/53 к Международной космической станции (МКС), организованных Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос". Страховая сумма составила 2,87 млрд руб.
"Страховая защита распространяется на транспортный пилотируемый корабль, головной обтекатель и ракету-носитель. Мы признательны за оказанное нам доверие и выбор "АльфаСтрахование" в качестве страховщика", – говорит Дмитрий Рынкевич, исполнительный директор департамента по работе с предприятиями гражданской авиации и авиационно-космической промышленности ОАО "АльфаСтрахование".
Источник: АльфаСтрахование