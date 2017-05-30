ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сбербанк и МСП Банк подписали договор о финансировании на цели предоставления кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства.

В рамках нового продукт "МСП – Перезагрузка" субъекты малого предпринимательства смогут получать кредитные средства под ставку не более 10,6%, субъекты среднего предпринимательства – не более 9,6% годовых.

Общий объём финансирования в рамках программы составит 3,5 млрд. рублей. Соглашение позволит оказать финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства на льготных условиях.

При реализации "МСП – Перезагрузка" также будет расширено взаимодействие Сбербанка и МСП Банка по гарантийному обеспечению кредитов. В рамках Программы обязательным условием является получение гарантии обеспечения.

"МСП – Перезагрузка" — это ещё один инструмент для обеспечения доступного финансирования для субъектов МСП. Заключение договора с МСП Банком позволяет расширить действующую Программу 6,5, которую совместно реализуют Сбербанк и АО "Федеральная Корпорация развития малого и среднего предпринимательства", — отметил вице-президент Сбербанка Андрей Шаров.