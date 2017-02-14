13 февраля разыграны первые медали XIII Европейского юношеского Олимпийского зимнего фестиваля
14.02.2017, 11:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 13 февраля в г. Эрзуруме (Турция) были разыграны первые медали XIII Европейского юношеского Олимпийского зимнего фестиваля. Сборная России вышла в лидеры общекомандного зачёта с тремя золотыми, четырьмя серебряными и одной бронзовой наградами. Второе место занимают финны и словенцы (по 1-0-1).
«Золото» в копилку российской сборной принесли горнолыжница Рината Абдулкаюмова (гигантский слалом), сноубордисты Дмитрий Логинов и Елена Болтаева (оба – параллельный гигантский слалом).
Серебряными призёрами стали лыжники Елена Кучева (5 км классическим стилем), Андрей Некрасов (7,5 км классическим стилем), сноубордисты Степан Наумов и Анастасия Курочкина (оба – параллельный гигантский слалом).
«Бронза» у лыжницы Александры Трофимовой (5 км классическим стилем).
Отметим, что в Фестивале принимают участие свыше 800 спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из 39 стран. Юношеская олимпийская команда России представлена максимальным составом – 76 спортсменов.
Всего будет разыграно 39 комплектов наград в девяти видах спорта.
«Золото» в копилку российской сборной принесли горнолыжница Рината Абдулкаюмова (гигантский слалом), сноубордисты Дмитрий Логинов и Елена Болтаева (оба – параллельный гигантский слалом).
Серебряными призёрами стали лыжники Елена Кучева (5 км классическим стилем), Андрей Некрасов (7,5 км классическим стилем), сноубордисты Степан Наумов и Анастасия Курочкина (оба – параллельный гигантский слалом).
«Бронза» у лыжницы Александры Трофимовой (5 км классическим стилем).
Отметим, что в Фестивале принимают участие свыше 800 спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из 39 стран. Юношеская олимпийская команда России представлена максимальным составом – 76 спортсменов.
Всего будет разыграно 39 комплектов наград в девяти видах спорта.