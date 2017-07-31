ОРЕАНДА-НОВОСТИ Столичные спортсмены завоевали 13 медалей на чемпионате мира по водным видам спорта, который прошёл в Будапеште (Венгрия).



В последний день соревнований москвичка Светлана Чимрова в составе сборной выиграла серебро в женской комбинированной эстафете 4 по 100 метров. В аналогичной дисциплине у мужчин российская команда, в состав которой вошли представители столицы Владимир Морозов и Антон Чупков, взяли бронзу.



Ранее московские спортсмены пополнили копилку сборной золотой и серебряной медалями: Антон Чупков поднялся на высшую ступень пьедестала почета в плавании на дистанции 200 метров брассом, а Михаил Довгалюк стал вторым в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем.



Традиционно наибольшее число наград высшего достоинства национальной команде принесли синхронистки. У Москвы в этой дисциплине восемь медалей: семь золотых и одна серебряная. В синхронных прыжках с вышки Виктор Минибаев и Александр Бондарь стали вторыми.



Всего российские спортсмены завоевали 25 медалей: 11 золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых. Таким образом, впервые с 2007 года, когда соревнования проходили в Мельбурне (Австралия), они повторили свой рекорд по количеству наград. В общекомандном зачёте сборная нашей страны стала третьей.