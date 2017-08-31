3 сентября в Москве стартует Кубок Кремля по современному пятиборью
31.08.2017, 12:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Лучшие пятиборцы мира приедут в Москву, чтобы принять участие в традиционном Кубке Кремля. На соревнованиях разыграют медали в смешанной эстафете среди команд, в которые входят мужчины и женщины.
В числе участников — олимпийские чемпионы Александр Лесун (Россия), Лена Шёнеборн (Германия) и Лаура Асадаускайте (Литва), чемпионы мира и Европы Гульназ Губайдуллина (Россия), Юстинас Киндерис (Литва), Шаролта Ковач, Бенце Деметер (Венгрия), Риккардо Де Лука (Италия), Анастасия Прокопенко (Белоруссия), Валентен Бело (Франция), Ян Куф (Чехия) и другие.
Принимать Кубок Кремля будут несколько площадок. Соревнования по фехтованию и плаванию пройдут во Дворце спортивных единоборств и бассейне ЦСКА на Ленинградском проспекте. Заключительные дисциплины пятиборья, конкур и комбайн, а также церемония открытия турнира и награждение победителей состоятся на конно-спортивной базе ЦСКА на улице Дыбенко.
Кубок Кремля проводят с 2011 года. Турнир был задуман как состязание звезд современного пятиборья и стал одним из центральных событий мирового спортивного календаря. Международный союз современного пятиборья включил его в список своих официальных стартов. Соревнования проходят в один день по пяти видам без полуфиналов.
В числе участников — олимпийские чемпионы Александр Лесун (Россия), Лена Шёнеборн (Германия) и Лаура Асадаускайте (Литва), чемпионы мира и Европы Гульназ Губайдуллина (Россия), Юстинас Киндерис (Литва), Шаролта Ковач, Бенце Деметер (Венгрия), Риккардо Де Лука (Италия), Анастасия Прокопенко (Белоруссия), Валентен Бело (Франция), Ян Куф (Чехия) и другие.
Принимать Кубок Кремля будут несколько площадок. Соревнования по фехтованию и плаванию пройдут во Дворце спортивных единоборств и бассейне ЦСКА на Ленинградском проспекте. Заключительные дисциплины пятиборья, конкур и комбайн, а также церемония открытия турнира и награждение победителей состоятся на конно-спортивной базе ЦСКА на улице Дыбенко.
Кубок Кремля проводят с 2011 года. Турнир был задуман как состязание звезд современного пятиборья и стал одним из центральных событий мирового спортивного календаря. Международный союз современного пятиборья включил его в список своих официальных стартов. Соревнования проходят в один день по пяти видам без полуфиналов.
Источник: https://www.mos.ru