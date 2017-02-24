ОРЕАНДА-НОВОСТИ 25 апреля в Барнауле стартуют три крупных спортивных турнира. В барнаульском Дворце зрелищ и спорта имени Германа Титова с 8 часов будет проходить открытое первенство Алтайского края по фигурному катанию. В соревнованиях примут участие около 300 спортсменов в возрасте от пяти до 17 лет. Зрители увидят фигуристов из Алтайского края, Читы, Омска, Новосибирска, Бердска, Томска, Ленинска-Кузнецкого, республик Казахстан и Тыва.



В спорткомплексе Алтайского училища олимпийского резерва в 10 часов начнётся первенство Сибирского федерального округа по греко-римской борьбе среди юниоров. В соревнованиях примут участие около 300 человек 1997-1999 годов рождения. Алтайский край заявил на правах хозяев 45 борцов. В восьми весовых категориях сибирские спортсмены разыграют путёвки на первенство России. Для того, чтобы выступить в соревнованиях рангом выше, надо занять одно из призовых мест.



В это же время в барнаульском спортивном центре «Эланс» стартуют всероссийские соревнования по художественной гимнастике на Кубок Губернатора Алтайского края. Главным судьёй соревнований будет заслуженный тренер России Татьяна Грибкова из Ульяновска. Её воспитанницу Камиллу Сулейманову, мастера спорта международного класса, пригласили на турнир в качестве почётной гостьи, сообщают в региональном управлении спорта и молодежной политики.



25 февраля в 14:40 в манеже Алтайского государственного технического университета имени Ивана Ползунова начнётся торжественное открытие чемпионата региона по лёгкой атлетике. В программу турнира вошли бег на 60 метров с барьерами, на 100, 400, 800, 1500 и 3000 метров, прыжки в высоту и длину.



В барнаульском клубе боевого и спортивного самбо «Метелица» в 13 часов состоится открытие всероссийского мастерского турнира по панкратиону «Кубок памяти Константина Павлюкова». В соревнованиях примут участие команды Сибири и Дальнего Востока.