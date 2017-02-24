ОРЕАНДА-НОВОСТИ  Российские биатлонистки Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева стали обладателями серебряной и бронзовой медалей соответственно в прошедшей на Всемирных военных играх в Сочи спринтерской гонке. Победу одержала словенская спортсменка Тея Грегорин.

Результаты спринта (Всемирные военные игры. Сочи. Женщины)

1. Тея Грегорин (Словения) — 22:19.5 (0)

2. Татьяна Акимова +43.8 (0)

3. Ульяна Кайшева +1:15.3 (1)

5. Галина Нечкасова +1:40.6 (1)

8. Анастасия Загоруйко +2:24.0 (3)