ОРЕАНДА-НОВОСТИ Российские биатлонистки Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева стали обладателями серебряной и бронзовой медалей соответственно в прошедшей на Всемирных военных играх в Сочи спринтерской гонке. Победу одержала словенская спортсменка Тея Грегорин.



Результаты спринта (Всемирные военные игры. Сочи. Женщины)



1. Тея Грегорин (Словения) — 22:19.5 (0)



2. Татьяна Акимова +43.8 (0)



3. Ульяна Кайшева +1:15.3 (1)



5. Галина Нечкасова +1:40.6 (1)



8. Анастасия Загоруйко +2:24.0 (3)