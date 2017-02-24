Акимова и Кайшева стали призёрами спринта на Всемирных военных играх в Сочи
24.02.2017, 18:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Российские биатлонистки Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева стали обладателями серебряной и бронзовой медалей соответственно в прошедшей на Всемирных военных играх в Сочи спринтерской гонке. Победу одержала словенская спортсменка Тея Грегорин.
Результаты спринта (Всемирные военные игры. Сочи. Женщины)
1. Тея Грегорин (Словения) — 22:19.5 (0)
2. Татьяна Акимова +43.8 (0)
3. Ульяна Кайшева +1:15.3 (1)
5. Галина Нечкасова +1:40.6 (1)
8. Анастасия Загоруйко +2:24.0 (3)