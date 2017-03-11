Александр Логинов оформил победный дубль в спринте на Кубке IBU в Отепя
11.03.2017, 22:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Тюменский биатлонист Александр Логинов выиграл и второй спринт в рамках заключительного этапа Кубка IBU в Отепя. Два промаха не помешали россиянину обойти опытного норвежца Хенрика Л'Абе-Лунна. В шестёрку лучших пробились Юрий Шопин и Тимур Махамбетов.
Кубок IBU. Отепя (Эстония). Спринт, 10 км. Мужчины
1. Александр Логинов (Россия) - 28.00,9 (2)
2. Хенрик Л'Абе-Лунн (Норвегия) +14,3 (1)
3. Мартин Йегер (Швейцария) +21,2 (2)
5. Юрий Шопин (Россия) +29,6 (0)
6. Тимур Махамбетов (Россия) +30,6 (0)
23. Игорь Малиновский (Россия) +1.31,9 (1)
29. Александр Поварницын (Россия) +1.49,2 (3)
33. Кирилл Стрельцов (Россия) +1.53,1 (1)
Кубок IBU. Отепя (Эстония). Спринт, 10 км. Мужчины
1. Александр Логинов (Россия) - 28.00,9 (2)
2. Хенрик Л'Абе-Лунн (Норвегия) +14,3 (1)
3. Мартин Йегер (Швейцария) +21,2 (2)
5. Юрий Шопин (Россия) +29,6 (0)
6. Тимур Махамбетов (Россия) +30,6 (0)
23. Игорь Малиновский (Россия) +1.31,9 (1)
29. Александр Поварницын (Россия) +1.49,2 (3)
33. Кирилл Стрельцов (Россия) +1.53,1 (1)