ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Тюменский биатлонист Александр Логинов одержал третью подряд победу в Кубке IBU. В немецком Арбере он выиграл индивидуальную гонку, несмотря на четыре минуты штрафа и опередил швейцарца Жереми Финелло и болгарина Михаила Клечорова. Седьмое место занял с пятью промахами Алексей Волков.

Кубок IBU. Арбер (Германия). Индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины

1. Александр Логинов (Россия) — 58.05,2 (4)

2. Жереми Финелло (Швейцария) +1.12,2 (2)

3. Михаил Клечоров (Болгария) +2.08,4 (3).