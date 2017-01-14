Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на Кубке IBU в Арбере
14.01.2017, 14:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Тюменский биатлонист Александр Логинов одержал третью подряд победу в Кубке IBU. В немецком Арбере он выиграл индивидуальную гонку, несмотря на четыре минуты штрафа и опередил швейцарца Жереми Финелло и болгарина Михаила Клечорова. Седьмое место занял с пятью промахами Алексей Волков.
Кубок IBU. Арбер (Германия). Индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины
1. Александр Логинов (Россия) — 58.05,2 (4)
2. Жереми Финелло (Швейцария) +1.12,2 (2)
3. Михаил Клечоров (Болгария) +2.08,4 (3).
Кубок IBU. Арбер (Германия). Индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины
1. Александр Логинов (Россия) — 58.05,2 (4)
2. Жереми Финелло (Швейцария) +1.12,2 (2)
3. Михаил Клечоров (Болгария) +2.08,4 (3).