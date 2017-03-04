Александр Поварницын выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Контиолахти
04.03.2017, 16:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские биатлонисты сделали победный дубль в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти. Безупречная стрельба и отличный последний круг позволили одержать победу Александру Поварницыну, а его тёзка Логинов стал вторым призёром с кругом штрафа. Замкнул тройку лучших украинец Руслан Ткаленко.
Кубок IBU. Контиолахти (Финляндия). Спринт, 10 км. Мужчины
1. Александр Поварницын (Россия) - 24.23,3 (0)
2. Александр Логинов (Россия) +2,4 (1)
3. Руслан Ткаленко (Украина) +6,5 (0)
9. Алексей Волков (Россия) +47,2 (1)
13. Матвей Елисеев (Россия) +57,1 (3)
15. Дмитрий Малышко (Россия) +1.03,0 (1)
17. Алексей Слепов (Россия) +1.05,8 (3)
Кубок IBU. Контиолахти (Финляндия). Спринт, 10 км. Мужчины
1. Александр Поварницын (Россия) - 24.23,3 (0)
2. Александр Логинов (Россия) +2,4 (1)
3. Руслан Ткаленко (Украина) +6,5 (0)
9. Алексей Волков (Россия) +47,2 (1)
13. Матвей Елисеев (Россия) +57,1 (3)
15. Дмитрий Малышко (Россия) +1.03,0 (1)
17. Алексей Слепов (Россия) +1.05,8 (3)