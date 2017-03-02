Алексей Волков занял второе место в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Контиолахти
02.03.2017, 15:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Чемпион мира в эстафете Алексей Волков занял второе место на этапе Кубка IBU в Контиолахти. В индивидуальной гонке он преодолел без промахов все четыре огневых рубежа и уступил лишь также чисто стрелявшему чеху Ондржею Моравцу. Александр Поварницын с двумя минутами штрафа занял четвёртое место.
Кубок IBU. Контиолахти (Финляндия). Индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины
1. Ордржей Моравец (Чехия) — 49.12,9 (0)
2. Алексей Волков (Россия) +46,7 (0)
3. Даниэль Мезотич (Австрия) +52,5 (0)
Кубок IBU. Контиолахти (Финляндия). Индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины
1. Ордржей Моравец (Чехия) — 49.12,9 (0)
2. Алексей Волков (Россия) +46,7 (0)
3. Даниэль Мезотич (Австрия) +52,5 (0)