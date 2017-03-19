ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Иркутской области провели всероссийские детско-юношеские соревнования по горнолыжному спорту «Олимпийские надежды». Турнир собрал 170 представителей 26 субъектов страны в возрасте 12-13 лет.



Воспитанница алтайской спортшколы олимпийского резерва «Горные лыжи» Софья Назаренко выиграла состязания в слаломе. По итогам иркутских стартов подопечную Вячеслава Кизилова предварительно включили в состав юношеской сборной России для участия в турнире «Пиноккио» в Италии. Эти соревнования носят очень высокий статус среди спортшкол Европы, иногда их называют детским чемпионатом мира.



Турнир будет проходить 1 и 2 апреля.