ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 13 по 15 января в немецком Винтерберге проходят чемпионат Европы и четвертый этап Кубка мира по бобслею и скелетону.



Московская спортсменка Анастасия Кочержова в паре Надеждой Сергеевой завоевали серебряные медали чемпионата Европы в соревнованиях женских двоек. Россиянки по итогам двух заездов финишировали с результатом 1 минута 55,02 секунды.



Победительницами соревнований стали немки Мариама Яманка и Анника Драцек (1:54,50), бронзу завоевал дуэт из Австрии Кристина Хенгстер и Дженнифер Онасаня (1:55,60).



«Девочки достойно отработали, но есть ещё над чем работать, над стартом. На старте ещё немного не хватает, чтобы бороться за первое место. Но работа ведётся, самое главное – мы на правильном пути. Это для нас равно победе», - сказал журналистам президент Федерации бобслея России Александр Зубков.



В зачете четвертого этапа Кубка мира Сергеева и Кочержова заняли четвертое место.



Отметим, что Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова стали первыми женщинами в российской истории бобслея, которым удалось выиграть медали чемпионата Европы.