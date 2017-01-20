Антон Шипулин выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антерсельве
20.01.2017, 21:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Антон Шипулин одержал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве, допустив один промах.
Кубок мира 2016/2017. Антхольц-Антерсельва.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
1. Антон Шипулин – 50:38.1 (1)
2. Мартен Фуркад (Франция) +41.0 (2)
3. Сергей Семенов (Украина) +56.8 (1)
7. Максим Цветков +1:28.7 (1)
12. Евгений Гараничев +1:46.7 (2)
39. Антон Бабиков +4:49.5 (4)
64. Дмитрий Малышко +6:19.2 (4)
87. Матвей Елисеев +8:22.6 (6)
Кубок мира 2016/2017. Антхольц-Антерсельва.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
1. Антон Шипулин – 50:38.1 (1)
2. Мартен Фуркад (Франция) +41.0 (2)
3. Сергей Семенов (Украина) +56.8 (1)
7. Максим Цветков +1:28.7 (1)
12. Евгений Гараничев +1:46.7 (2)
39. Антон Бабиков +4:49.5 (4)
64. Дмитрий Малышко +6:19.2 (4)
87. Матвей Елисеев +8:22.6 (6)