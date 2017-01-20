ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Антон Шипулин одержал победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве, допустив один промах.

Кубок мира 2016/2017. Антхольц-Антерсельва.

Индивидуальная гонка. Мужчины.

1. Антон Шипулин – 50:38.1 (1)

2. Мартен Фуркад (Франция) +41.0 (2)

3. Сергей Семенов (Украина) +56.8 (1)

7. Максим Цветков +1:28.7 (1)

12. Евгений Гараничев +1:46.7 (2)

39. Антон Бабиков +4:49.5 (4)

64. Дмитрий Малышко +6:19.2 (4)

87. Матвей Елисеев +8:22.6 (6)