ОРЕАНДА-НОВОСТИ Антон Шипулин стал четвертым в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге, став лучшим из россиян. Победу одержал Мартен Фуркад.



Результаты гонки:



Кубок мира 2016/2017. Рупольдинг. Гонка преследования. Мужчины.



1. Мартен Фуркад (Франция) – 33:57.5 (3)



2. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) +18.3 (0)



3. Михал Крчмар (Чехия) +19.5 (0)



4. Антон Шипулин +21.3 (1)



14. Дмитрий Малышко +1:02.8 (2)



25. Евгений Гараничев +1:32.2 (4)



39. Максим Цветков +2:51.8 (5)