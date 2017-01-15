Антон Шипулин финишировал четвёртым в пасьюте на этапе Кубка мира в Рупольдинге
15.01.2017, 17:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Антон Шипулин стал четвертым в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге, став лучшим из россиян. Победу одержал Мартен Фуркад.
Результаты гонки:
Кубок мира 2016/2017. Рупольдинг. Гонка преследования. Мужчины.
1. Мартен Фуркад (Франция) – 33:57.5 (3)
2. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) +18.3 (0)
3. Михал Крчмар (Чехия) +19.5 (0)
4. Антон Шипулин +21.3 (1)
14. Дмитрий Малышко +1:02.8 (2)
25. Евгений Гараничев +1:32.2 (4)
39. Максим Цветков +2:51.8 (5)