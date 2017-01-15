ОРЕАНДА-НОВОСТИ Антон Шипулин стал четвертым в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге, став лучшим из россиян. Победу одержал Мартен Фуркад.

Результаты гонки:

Кубок мира 2016/2017. Рупольдинг. Гонка преследования. Мужчины.

1. Мартен Фуркад (Франция) – 33:57.5 (3)

2. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) +18.3 (0)

3. Михал Крчмар (Чехия) +19.5 (0)

4. Антон Шипулин +21.3 (1)

14. Дмитрий Малышко +1:02.8 (2)

25. Евгений Гараничев +1:32.2 (4)

39. Максим Цветков +2:51.8 (5)