Антон Шипулин прокомментировал своё выступление в Хохфильцене
11.02.2017, 19:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Биатлонист сборной России Антон Шипулин прокомментировал своё выступление в спринте на чемпионате мира в Хохфильцене:
«Сегодня гонка не задалась с самого начала. Бежалось не так хорошо, как в миксте. Стрелял не очень хорошо. Для чемпионата мира и тем более для спринта три штрафа — это недопустимый результат. На стойке я отчётливо видел свои ошибки. Жаль, что нельзя вернуть время назад. Если бы не было промахов на стойке, мог бы бороться за тройку. Может, сказались нервы или акклиматизация. Не знаю, с чем это может быть связано.
Начал гонку я в своем темпе, но потом каждый круг давался всё тяжелее и тяжелее. Изначально стартовать в середине пелотона не планировал. Обычно на Кубках мира я заявляюсь во вторую группу и бегу в 20–30 номерах. А здесь много спортсменов заявились в первую группу, и компьютер переместил меня в конец второй группы. Конечно, это была некомфортная позиция. Но думаю, сегодня на трассе не было большой разницы. Решающим фактором была стрельба».
«Сегодня гонка не задалась с самого начала. Бежалось не так хорошо, как в миксте. Стрелял не очень хорошо. Для чемпионата мира и тем более для спринта три штрафа — это недопустимый результат. На стойке я отчётливо видел свои ошибки. Жаль, что нельзя вернуть время назад. Если бы не было промахов на стойке, мог бы бороться за тройку. Может, сказались нервы или акклиматизация. Не знаю, с чем это может быть связано.
Начал гонку я в своем темпе, но потом каждый круг давался всё тяжелее и тяжелее. Изначально стартовать в середине пелотона не планировал. Обычно на Кубках мира я заявляюсь во вторую группу и бегу в 20–30 номерах. А здесь много спортсменов заявились в первую группу, и компьютер переместил меня в конец второй группы. Конечно, это была некомфортная позиция. Но думаю, сегодня на трассе не было большой разницы. Решающим фактором была стрельба».