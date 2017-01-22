ОРЕАНДА-НОВОСТИ Антон Шипулин финишировал третьим в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве, допустив один промах. Победу одержал Йоханнес Бё.



Результаты гонки

Кубок мира 2016/2017. Антхольц-Антерсельва

Масс-старт. Мужчины.



1. Йоханнес Бё – 37:04.3 (0)



2. Квентин Фийон-Майе (Франция) +3.7 (1)



3. Антон Шипулин +21.7 (1)



13. Максим Цветков +1:19.3 (3)



14. Антон Бабиков +1:23.2 (3)



15. Евгений Гараничев +1:25.8 (3)