ОРЕАНДА-НОВОСТИ Биатлонист из Москвы Карим Халили занял 13–е место в спринте у юношей на первенстве мира в Осрблье. Три промаха в стрельбе лёжа при сильнейшем ветре, который сдувал даже палки с ковриков не позволили россиянину повторить медальный успех в индивидуальной гонке.



Победу одержал француз Эмильен Клод, опередивший украинца Сергея Теленя и норвежца Сиверт Гутторм Баккен.



Первенство мира. Осрблье (Словакия). Спринт, 7,5 км.



1. Эмильен Клод (Франция) — 20.18,3 (2)



2. Сергей Телень (Украина) +25,2 (1)



3. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) +44,6 (2)



13. Саид Каримулла Халили (Россия) +1.52,7 (4)



16. Александр Мяконький (Россия) +2.07,1 (3)



18. Иван Новопашин (Россия) +2.14,0 (3)



25. Вячеслав Шелепов (Россия) +2.27,7 (3)